Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 1° al 5 dicembre | Adelaide fa una richiesta categorica a Marcello

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 16.10: Adelaide allontana Marcello dal Circolo e gli fa una richiesta, Matteo trova una foto della sua famiglia ed Ettore prova a sottrargliela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

