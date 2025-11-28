Il momento della vendetta di Adelaide è arrivato: le anticipazioni de Il paradiso delle signore svelano cosa farà la contessa. Il momento della vendetta di Adelaide è arrivato: dopo l’annullamento del matrimonio da parte di Marcello che ha scelto di vivere il suo amore con Rosa, tutte le certezze della contessa sono crollate e, nelle puntate de Il paradiso delle signore in onda fino al 5 dicembre, si renderà responsabile di un folle gesto. (Fonte Raiplay) – Lopinionista.it A scatenare la sete di vendetta di Adelaide sarà una notizia: Odile, infatti, le svelerà l’ultima decisione di Marcello portando la madre a non vederci più per la rabbia e a mettere in atto il suo piano vendicativo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il Paradiso, anticipazioni, arriva la vendetta di Adelaide: gesto terribile