Il Panasonic Series 800 è il rasoio elettrico a 5 lame che convince anche i più scettici e oggi costa la metà

Gqitalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il Panasonic Series 800 piace. Tanto, tantissimo, da anni, e il perché è presto detto: è un rasoio elettrico a 5 lame giapponesi che ti fa atterrare in un mondo in cui radersi non è più un rituale punitivo. Un mondo in cui la barba non è più la scocciatura delle sette del mattino, le irritazioni non prendono il sopravvento e il tempo passato davanti allo specchio non è più un’epopea dantesca verso l’inferno. Sì, lo sappiamo che suona troppo bello per essere vero. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

il panasonic series 800 232 il rasoio elettrico a 5 lame che convince anche i pi249 scettici e oggi costa la met224

© Gqitalia.it - Il Panasonic Series 800 è il rasoio elettrico a 5 lame che convince anche i più scettici, e oggi costa la metà

Scopri altri approfondimenti

Offerta shock sul Panasonic Series 800: Amazon lo sconta del 40% - Il rasoio Wet and Dry Series 800 del marchio Panasonic rappresenta la scelta perfetta per tutti gli utenti che sono in cerca di una soluzione innovativa che possa sostituire un classico rasoio da ... Si legge su tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Panasonic Series 800 232