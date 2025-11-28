' Il Paese di Babbo Natale e la Befana in piazza' torna l' appuntamento per le famiglie in centro

Ferraratoday.it | 28 nov 2025

E' tutto pronto per la manifestazione ‘Il Paese di Babbo Natale e la Befana in piazza’, che si terrà dal 29 novembre al 6 gennaio in piazza Municipio. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune, è diventata un appuntamento annuale per le famiglie ferraresi, rappresentando un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

