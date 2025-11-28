Il nuovo palazzetto del basket a Cantù | le campate prendono forma a un anno dall’inaugurazione
Cantù, 28 novembre 2025 – Porte aperte ieri al cantiere di Cantù Arena, per una vista riservata che ha consentito di osservare i progressi a cui è andata incontro l’area negli ultimi mesi, e fare il punto dello stato di avanzamento dei lavori. Dopo il completamento della struttura e la copertura della palestra secondaria, che sarà la futura sede degli allenamenti della Pallacanestro Cantù e delle formazioni del Progetto Giovani Cantù, è stato ultimato, prima della fine dell’estate, l’edificio “hospitality” che accoglierà uffici, skybox, bar, store per merchandise e ristorante. Anche il corpo vero e proprio dell’Arena, ha fatto passi avanti, tali da cominciare a rendere visibile la forma ottogonale che caratterizza la struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
