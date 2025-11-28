Il nuovo Cup in Lombardia è un fallimento | i pazienti costretti ad aspettare ore per prenotare visite mediche
L'assessore Bertolaso l'ha presentato come "una svolta" nella gestione delle prenotazioni sanitarie in Lombardia. Ma il nuovo Cup (Centro Unico Prenotazioni) fa acqua da tutte le parti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
