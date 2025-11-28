Il nuovo Cup in Lombardia è un fallimento | i pazienti costretti ad aspettare ore per prenotare visite mediche

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore Bertolaso l'ha presentato come "una svolta" nella gestione delle prenotazioni sanitarie in Lombardia. Ma il nuovo Cup (Centro Unico Prenotazioni) fa acqua da tutte le parti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

nuovo cup lombardia 232Il nuovo Cup in Lombardia &#232; un fallimento: i pazienti costretti ad aspettare ore per prenotare visite mediche - L'assessore Bertolaso l'ha presentato come "una svolta" nella gestione delle prenotazioni sanitarie in Lombardia ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Cup Lombardia 232