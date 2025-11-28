Il nuovo cda di Giorgio Armani c' è anche Angelo Moratti | tutti i nomi

La Giorgio Armani spa ha il suo nuovo consiglio di amministrazione. Nominato dopo il completamento delle procedure testamentarie seguite alla morte dello stilista il 4 settembre 2025, il board conta otto membri scelti congiuntamente dalla Fondazione Giorgio Armani e dagli eredi, in coerenza con. 🔗 Leggi su Today.it

La Giorgio Armani Spa ha annunciato la composizione del nuovo consiglio di amministrazione. Ne fanno parte Pantaleo Dell’Orco, braccio destro e partner del fondatore, i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana, l’amministratore delegato e direttore gener - facebook.com Vai su Facebook

Armani, nel cda entrano Bizzarri, Hooks e Moratti - La Giorgio Armani spa annuncia il nuovo cda composto da otto membri, tra cui familiari ed esperti del settore moda e finanza, per guidare l'azienda nel rispetto dei principi fondanti del suo creatore ... Come scrive italiaoggi.it

Cos'è successo oggi sui mercati: dal nuovo cda di Armani allo stop del Chicago Mercantile Exchange - Le principali notizie che hanno caratterizzato la giornata finanziaria di venerdì 28 novembre, dalla newsletter quotidiana "Le 5 cose da sapere sui mercati oggi" ... Segnala milanofinanza.it

Giorgio Armani, il nuovo corso è deciso: Dell’Orco presidente, Marsocci Ceo. Nel cda anche un ex Gucci e Angelo Moratti - Il nuovo CdA è composto da otto membri, scelti dalla fondazione e dagli eredi: tre rappresentanti della famiglia Armani, quattro consiglieri esperti nel settore della moda e della finanza senza ... Lo riporta affaritaliani.it