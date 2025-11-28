Il nostro sciopero indipendente

Cms.ilmanifesto.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi anche noi, un giornale senza padroni, facciamo sciopero. Aderiamo alla giornata di lotta decisa dal sindacato di giornalisti italiani contro gli editori che non intendono riconoscere il valore del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il nostro sciopero indipendente

Il nostro sciopero indipendente

