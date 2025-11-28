Il Natale nelle nostre vie | Santa Maria Imbaro si veste a festa

Chietitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le strade del centro storico di Santa Maria Imbaro si vestono di magia, domenica 30 novembre, dalle ore 15, per la 20esima edizione dell'evento “Il Natale nelle nostre vie”.Mercatini, la banda di Babbo Natale, l'albero addobbato dai bimbi delle scuole cittadine e tante specialità da gustare per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

