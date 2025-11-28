Il Natale in arriva in Val Gandino | eventi e tradizione in cinque borghi storici

È stato presentato in questi giorni il ricchissimo calendario del “Natale in Val Gandino”, coordinato dal distretto de Le Cinque terre della Val Gandino di concerto con i Comuni di Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano Sant’Andrea. “La stesura di un calendario collettivo e sinergico – spiega il coordinatore del distretto Giambattista Gherardi – è tradizione consolidata da una ventina d’anni e garantisce a residenti e turisti l’opportunità di disporre di un programma di riferimento particolarmente articolato”. Gli eventi più importanti del “Natale in Val Gandino” sono anche inseriti nel progetto “Tra Radici e Innovazione: La Val Gandino si Racconta” che gode del contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Lombardia Style 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it