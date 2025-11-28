Il Museo Egizio ' trasloca' a Carpi per una mostra speciale con ospiti ed eventi

Tratterà il tema del caos e dell’ordine la mostra ideata dal Museo Egizio, che i Musei di Palazzo dei Pio ospiteranno il prossimo anno.Approvato nei giorni scorsi dalla Giunta del Comune di Carpi, su proposta dell’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, il progetto è connesso al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

