Il Museo Egizio ' trasloca' a Carpi per una mostra speciale con ospiti ed eventi

Modenatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tratterà il tema del caos e dell’ordine la mostra ideata dal Museo Egizio, che i Musei di Palazzo dei Pio ospiteranno il prossimo anno.Approvato nei giorni scorsi dalla Giunta del Comune di Carpi, su proposta dell’assessore alla Cultura Giuliano Albarani, il progetto è connesso al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

museo egizio trasloca carpiCarpi, al via un progetto esclusivo con il Museo Egizio - La Provincia: Da settembre 2026 a marzo 2027 un progetto espositivo sull’antico Egitto, con attività didattiche e incontri con gli egittologi ... Secondo lapressa.it

Il Museo Egizio di Torino compie 200 anni e si rifà il look - È il museo egizio più antico del mondo, anche più vecchio del Museo Egizio del Cairo (aperto trent’anni dopo circa, nel 1858, e da poco completamente rifatto), e nel 2024 festeggia il bicentenario con ... Come scrive siviaggia.it

Il Museo Egizio di Torino più accessibile con quasi 500mila euro di Pnrr - Il Museo Egizio ha presentato il progetto di accessibilità, realizzato con un investimento di 499. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Museo Egizio Trasloca Carpi