Il mondo dei rally saluta Piero Gobbi
A 85 anni se n’è andato il preparatore alessandrino. Grande appassionato, aveva legato il suo nome all’epoca d’oro della Lancia Stratos Un problema neurologico improvviso, il ricovero in ospedale ad Alessandria, le cure dei medici. Tutto inutile, pochi giorni dopo aver compiuto 85 anni, se n’è andato Piero Gobbi, uno dei preparatori più amati ed . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
News recenti che potrebbero piacerti
Pronta per la Dakar 2026. Defender Dakar D7X-R debutta nella sua nuova livrea Geopalette. Una fusione di sabbia, roccia e terra in vista della linea di partenza della Dakar 2026 e del Campionato del mondo Rally Raid 2026 (W2RC). #Defender #DefenderR - facebook.com Vai su Facebook