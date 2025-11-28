Il mondo dei rally saluta Piero Gobbi

Tuttorally.news | 28 nov 2025

A 85 anni se n’è andato il preparatore alessandrino. Grande appassionato, aveva legato il suo nome all’epoca d’oro della Lancia Stratos Un problema neurologico improvviso, il ricovero in ospedale ad Alessandria, le cure dei medici. Tutto inutile, pochi giorni dopo aver compiuto 85 anni, se n’è andato Piero Gobbi, uno dei preparatori più amati ed . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

