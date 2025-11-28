Micaela ha un problema, anche se non si capisce quale. Non va più in radio, è apatica, e ha tagliato persino la ciocca blu, sua coperta di Linus, che non toccava da anni. Le sorelle pensano stia attraversando una sorta di stato depressivo, e le suggeriscono di vedere uno psicologo. Ma, in questo caso, dopo che da mesi assistiamo all’insistenza degli autori per le cure psicologiche, non è quello il professionista che serve. “Micaela ci litigherebbe alla prima seduta”, dice la gemella. E allora pensano che la soluzione possa essere farle incontrare il maestro di ballo. La danza infatti in passato l’aveva già aiutata, e può funzionare ancora. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il misterioso problema di Micaela in Un posto al sole