Il Milan fa la spesa in Premier e punta Mateta

Il Milan punta Mateta. I rossoneri avrebbero mostrato interesse per il calciatore del Crystal Palace. Si avvicina gennaio e, con l’ormai imminente riapertura del mercato, iniziano ad affastellarsi le voci di affari imminenti. Il Diavolo sarebbe tra le società che puntano, più delle altre, a rinforzarsi nella sessione invernale. I rossoneri, difatti, sarebbero già in . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il Milan fa la spesa in Premier e punta Mateta

