l’arrivo di “true Grit” su paramont+ e il suo significato. Il film “True Grit” del 2010, uno dei più apprezzati Western moderni, sta per approdare sulla piattaforma di streaming Paramount+. Questa pellicola rappresenta un remake diretto di un classico del genere, influenzato dal romanzo di Charles Portis, e ha riscosso notevole successo sia in termini di critica che di pubblico. La sua futura disponibilità su Paramount+ avviene in concomitanza con il quindicesimo anniversario della sua uscita, offrendo un’ulteriore opportunità di riscoprire o scoprire questa moderna interpretazione di un grande classico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il miglior remake occidentale del 21esimo secolo ora disponibile in streaming