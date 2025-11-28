Il microfono della NASA su Marte ha captato qualcosa di incredibile | il rumore dei mini fulmini nel vento

Per mezzo secolo, gli scienziati hanno cercato la prova che su Marte esistessero i fulmini, ma senza successo. Fino ad oggi. Il rover Perseverance della NASA, famoso per le sue riprese spettacolari, ha ora fatto una scoperta sonora inattesa: il rumore di piccole scariche elettriche tra i vortici di sabbia. Un team di ricercatori francesi, analizzando attentamente le registrazioni audio del microfono a bordo di Perseverance, ha individuato ben 55 episodi di mini-fulmini marziani. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, apre un capitolo completamente nuovo per la scienza del Pianeta Rosso. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il microfono della NASA su Marte ha captato qualcosa di incredibile: il rumore dei mini fulmini nel vento

