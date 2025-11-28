Il metodo Fiano | trasformare la fiera del libro in un tribunale politico

Roma, 28 nov – La partecipazione della casa editrice identitaria Passaggio al Bosco alla fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più liberi ha innescato, nelle ultime ore, una polemica politica che sembra riproporre dinamiche già viste. L’On. Emanuele Fiano, storico esponente del Partito Democratico, ha pubblicamente chiesto agli organizzatori della kermesse di escludere l’editore dalla manifestazione, definendolo “neofascista” e sollecitando l’intervento del sindaco di Roma. Fiano torna a vestire i panni del censore. La richiesta di Fiano arriva a seguito di un post nel quale l’esponente dem riprende, quasi integralmente, materiale già circolato in passato e oggetto di querela da parte della stessa casa editrice. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il metodo Fiano: trasformare la fiera del libro in un tribunale politico

