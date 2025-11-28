AGI - Dalle nozze in vigne o uliveti alla fornitura di piante e fiori sostenibili, fino alle innovazioni come i fiori "da bere", ormai il fenomeno dell'" agri wedding " vale oggi oltre 300 milioni di euro e rappresenta una delle nuove frontiere del florovivaismo italiano. È quanto emerge da una stima di Coldiretti e Consulta florovivaistica in occasione dell'apertura del Congresso nazionale del Fiore che per tre giorni vedrà riuniti a Pompei e a Castellammare di Stabia i massimi esperti del settore per condividere conoscenze, innovazioni e visioni future sulla floricoltura italiana. Presenti, tra gli altri, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, il presidente della Consulta florovivaistica, Mario Faro, con la coordinatrice Nada Forbici, il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, e il presidente di Ice, Matteo Zoppas, in collegamento video. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il matrimonio più trendy? In campagna. Ed è boom