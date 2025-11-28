Il Manchester United prepara un’offerta da 100 milioni di euro per Federico Valverde

Notizia fresca giunta in redazione: Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, guarda dopo aver perso una partita della Premier League. (Foto di Michael ReganGetty Images) Il Manchester United è pronto a spendere una fortuna per ingaggiare il pilastro del centrocampo del Real Madrid Federico Valverde. Il Manchester United ha grandi progetti per rinforzare il proprio centrocampo nel prossimo futuro. I Red Devils vogliono portare in campo una stella di livello mondiale che possa diventare uno dei cardini del loro progetto. Secondo un rapporto di Fichajes, il Manchester United ha gli occhi puntati su Federico Valverde ed è pronto a sborsare 100 milioni di euro per ingaggiare il 27enne. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

