Il loro dessert strega la giuria i ragazzi del Sigismondo Malatesta vincono Cooperando c’è più gusto
L’Istituto Professionale per i servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità alberghiera "Sigismondo Malatesta" di Rimini si è aggiudicato il primo posto nel podio della 1° edizione di “Cooperando c’è più gusto”, in particolare nella competizione finale tra Istituti alberghieri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Il loro dessert strega la giuria, i ragazzi del "Sigismondo Malatesta" vincono “Cooperando c’è più gusto” - L’istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera "Sigismondo Malatesta" di Rimini si è aggiudicato il primo posto ... riminitoday.it scrive