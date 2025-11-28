Il loro dessert strega la giuria i ragazzi del Sigismondo Malatesta vincono Cooperando c’è più gusto

L’Istituto Professionale per i servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità alberghiera "Sigismondo Malatesta" di Rimini si è aggiudicato il primo posto nel podio della 1° edizione di “Cooperando c’è più gusto”, in particolare nella competizione finale tra Istituti alberghieri. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

