Il gruppo vocale Àrsi & Tèsi apre i Concerti dell' Avvento

La XXV rassegna I Concerti dell’Avvento si apre il 30 novembre alle ore 19.00 con il Gruppo Vocale Àrsi & Tèsi, un invito a un viaggio sonoro nel cuore dell’Europa rinascimentale, attraverso la ricchezza della polifonia sacra e profana tra Cinquecento e primo Seicento, tra brani noti e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

