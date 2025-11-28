Il governo vuole aumentare l’Irap al 2,5% | perché banche e assicurazioni protestano

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo di Giorgia Meloni vuole aumentare l'Irap sulle banche e sulle assicurazioni dal 2% al 2,5% per finanziare la Manovra. Gli istituti chiedono garanzie, mentre le compagnie valutano ricorsi e avanzano proposte alternative. 🔗 Leggi su Fanpage.it

