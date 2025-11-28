Venerdì 21 novembre, attraverso un inaspettato post su LinkedIn, il presidente del Gestore dei servizi energetici (Gse) Paolo Arrigoni, ex senatore della Lega, ha annunciato una rimodulazione della dotazione finanziaria per le comunità energetiche rinnovabili (Cer): da 2,2 miliardi di euro a 795,5 milioni. L’annuncio, arrivato a meno di dieci giorni dalla scadenza per presentare le richieste di finanziamento pubblico (30 novembre alle 18), è stato una doccia fredda per gli operatori che si stavano impegnando a mettere in pratica queste soluzioni per condividere energia pulita. In Italia, anche a causa dei precedenti ritardi nei decreti attuativi, queste iniziative si stanno diffondendo con lentezza rispetto al resto d’Europa, nonostante l’incoraggiante crescita riscontrata nel 2025 (+244 per cento con quasi seicento progetti totali, comprese le iniziative di autoconsumo collettivo condominiale). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il governo ha improvvisamente tagliato i fondi per le comunità energetiche rinnovabili