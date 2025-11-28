il giornalismo inflessibile ora stranamente silente

Chissà quanti potrebbero essere, gli argomenti. Gli omicidi di un pugno di nostri connazionali molto abbienti, per esempio. Più di un centinaio per un week-end a Sarajevo dove si sarebbero divertiti a sparare, migliaia di dollari alla mano, dalle colline perfettamente sovrastanti, sui rospetti bosniaci della città. Bambini, piccoli, bersagli di indiscutibile classe. Sarebbe un argomento, o no? Si sta parlando del 1993-1995, nella speranza che si tratti di una bufala infame. Quella del solito giornalismo spettacolare, ma tremando all’idea che non lo sia stata. La mejo informazione de noantri, inflessibile, implacabile e appassionatamente giudiziaria degli ultimi trent’anni, non è sembrata appassionarsi alla notizia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

