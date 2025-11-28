Il Giornale d’Italia pubblica il decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila | un provvedimento che ha suscitato un dibattito profondo e interrogato le coscienze di tutti

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giudici ascoltano i bambini ma non ne valutano lo stato: silenzi, astrazioni teoriche, responsabilità televisive travisate e un curatore speciale privo di reale voce dei minori. Tutti i punti fragili dell’allontanamento di Palmoli. Il Giornale d’Italia pubblica il Decreto del Tribunale dei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il giornale d8217italia pubblica il decreto del tribunale per i minorenni dell8217aquila un provvedimento che ha suscitato un dibattito profondo e interrogato le coscienze di tutti

© Ilgiornaleditalia.it - Il Giornale d’Italia pubblica il decreto del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila: un provvedimento che ha suscitato un dibattito profondo e interrogato le coscienze di tutti

Altre letture consigliate

Dal Decreto Bollette una possibile nuova via di sviluppo per l’odontoiatria pubblica - consentire ai laureati in odontoiatria di partecipare ai concorsi pubblici per accedere al Servizio Sanitario Nazionale potrebbe rappresentare una svolta nell’assistenza odontoiatrica pubblica. Segnala quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Giornale D8217italia Pubblica Decreto