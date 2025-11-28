“Il cessate il fuoco a Gaza rischia di creare la pericolosa illusione che la vita nella Striscia di Gaza stia tornando alla normalità. Ma, sebbene le autorità e le forze armate di Israele abbiano ridotto la portata degli attacchi e consentito l’ingresso di una limitata quantità di aiuti umanitari, il mondo non deve lasciarsi ingannare: il genocidio non è finito”. Così Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. “A oggi”, ha aggiunto, “ non c’è nessun segnale che Israele stia prendendo provvedimenti reali per invertire l’impatto mortale dei suoi crimini e non c’è nessuna prova di un cambiamento delle sue intenzioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il genocidio di Gaza e la visita di Papa Leone XIV in Libano