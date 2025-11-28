Il Principe ereditario del Giappone compie sessant’anni il 30 novembre 2025 e, nel Paese del Sol Levante, non è un compleanno qualunque. I sessant’anni sono il “kanreki no oiwai”, il giro completo del calendario zodiacale: simbolicamente si ricomincia da capo, si entra in una “seconda vita” celebrata o con indumenti rossi, in particolare il tradizionale gilet rosso, colore che richiama l’infanzia e la rinascita. Per il Principe Fumihito, oggi Principe della Corona e futuro Imperatore del Giappone, questo passaggio assume un significato ancora più forte: è l’uomo del futuro della monarchia, che tiene l’equilibrio nella casa imperiale più antica del mondo, tra carenza di eredi maschi, evoluzione del Paese e un ruolo pubblico che negli ultimi anni si è fatto sempre più importante. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il futuro Imperatore del Giappone compie 60 anni