Il futuro Imperatore del Giappone compie 60 anni
Il Principe ereditario del Giappone compie sessant’anni il 30 novembre 2025 e, nel Paese del Sol Levante, non è un compleanno qualunque. I sessant’anni sono il “kanreki no oiwai”, il giro completo del calendario zodiacale: simbolicamente si ricomincia da capo, si entra in una “seconda vita” celebrata o con indumenti rossi, in particolare il tradizionale gilet rosso, colore che richiama l’infanzia e la rinascita. Per il Principe Fumihito, oggi Principe della Corona e futuro Imperatore del Giappone, questo passaggio assume un significato ancora più forte: è l’uomo del futuro della monarchia, che tiene l’equilibrio nella casa imperiale più antica del mondo, tra carenza di eredi maschi, evoluzione del Paese e un ruolo pubblico che negli ultimi anni si è fatto sempre più importante. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Il 16 novembre del 42 a.C. nasceva il futuro imperatore #Tiberio. Figlio di Livia, moglie di Augusto, fu adottato infine da quest'ultimo (e gli venne data in sposa la figlia di Augusto Giulia) in assenza di eredi, i quali (Marco Claudio Marcello, Agrippa, Druso, Gaio - facebook.com Vai su Facebook
Il futuro Imperatore del Giappone compie 60 anni - Fratello minore dell’Imperatore Naruhito, il Principe Fumihito è l’erede al trono del Giappone e una delle figure più influenti della famiglia imperiale ... Come scrive dilei.it
L'imperatore del Giappone Naruhito compie 65 anni - Ha espresso un messaggio di pace l'Imperatore del Giappone, Naruhito, in occasione del suo 65mo compleanno, ricordando l'anniversario degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale come ... Riporta ansa.it
Giappone: Expo Osaka 2025, il futuro è già qui - Il Giappone potrebbe essere paragonato ad un albero dalle radici profonde: un tronco solido e una chioma che segue il ritmo ordinario delle stagioni mentre ramifica la sua forma inedita e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it