Il futuro delle cure primarie oltre 4mila medici di famiglia al 42° Congresso SIMG

La SIMG – Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie ha aperto i lavori del suo 42° Congresso Nazionale, un appuntamento che negli anni si è confermato come il principale punto di riferimento per la Medicina Generale italiana. Un grande evento con sessioni virtuali partite lo scorso 22 novembre e in calendario fino al 15 dicembre, con la partecipazione di più di 4mila medici di famiglia, con una presenza di giovani professionisti mai così alta: oltre il 70% dei partecipanti ha meno di 40 anni, e molti sono sotto i 35. Un segno di una professione che guarda al futuro e che sta vivendo una fase di profondo rinnovamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

