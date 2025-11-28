Il Finale di Tradimento stasera anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2025 | Tolga scopre che Can è suo figlio Ipek spara a una persona

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima puntata di Tradimento stasera, venerdì 28 novembre 2025, ecco le anticipazioni: Guzide concentrerà tutte le sue energie contro Tarik, determinata a farlo pagare per i tradimenti e a vederlo finalmente dietro le sbarre Stasera, venerdì 28 novembre 2025, Canale 5 trasmette l’attesissimo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il finale di tradimento stasera anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2025 tolga scopre che can 232 suo figlio ipek spara a una persona

© Ilgiornaleditalia.it - Il Finale di Tradimento stasera, anticipazioni ultima puntata 28 novembre 2025: Tolga scopre che Can è suo figlio, Ipek spara a una persona

Approfondisci con queste news

finale tradimento stasera anticipazioniTradimento finale: anticipazioni ultima puntata in onda il 28 novembre su Canale 5 - La soap turca con Vahide Perçin il 28 novembre saluterà i fans. Si legge su superguidatv.it

Tradimento, anticipazioni ultima puntata di stasera 28 novembre - La serie è disponibile anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity. daninseries.it scrive

finale tradimento stasera anticipazioniTradimento, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni - Dopo un percorso alquanto travagliato, riuscirà Guzide a trovare un personale equilibrio? Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Finale Tradimento Stasera Anticipazioni