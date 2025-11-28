Il dottore è morto Medico trovato senza vita nel suo studio | chi era
È stato trovato senza vita ieri, giovedì 27 novembre, nel suo studio privato di via Vecchia per Solaro, a Saronno, il medico classe 1965. La notizia ha immediatamente scosso le comunità in cui l’uomo viveva e lavorava, perché il dottore, attivo nell’ASST-Rhodense da oltre un decennio, era figura di riferimento nel campo della Medicina di Laboratorio. Dal 2011 a oggi ricopriva il ruolo di Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Medicina di Laboratorio e, più recentemente, quello di Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici della stessa azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
- Addio indimenticabile dottore - E' morto il medico Faustino dalla Vecchia, veterano di mille soccorsi con il Suem 118 di Rovigo. #lutto #suem118 #ulss5polesana - facebook.com Vai su Facebook
Medico trovato senza vita nel suo studio a Saronno, si indaga sulle cause della morte - Il dottor Giuseppe Giuliani, 60 anni, era dirigente medico dell'Asst Rhodense. Secondo varesenews.it
Medico trovato morto nel suo studio di Saronno, è Giuseppe Giuliani: disposta l’autopsia - È morto, in circostanze ancora poco chiare, il medico Giuseppe Giuliani. Secondo fanpage.it
Trovato morto nel suo ambulatorio il dottor Giuliani - Il dottor Giuseppe Giuliani, classe 1965, è stato trovato morto all’interno del suo ambulatorio di Saronno. Riporta primasaronno.it