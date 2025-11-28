Il dottore è morto Medico trovato senza vita nel suo studio | chi era

È stato trovato senza vita ieri, giovedì 27 novembre, nel suo studio privato di via Vecchia per Solaro, a Saronno, il medico classe 1965. La notizia ha immediatamente scosso le comunità in cui l’uomo viveva e lavorava, perché il dottore, attivo nell’ASST-Rhodense da oltre un decennio, era figura di riferimento nel campo della Medicina di Laboratorio. Dal 2011 a oggi ricopriva il ruolo di Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Medicina di Laboratorio e, più recentemente, quello di Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici della stessa azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it