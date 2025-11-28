Il don che va in Terra Santa con i pellegrinaggi virtuali
Per tre anni ha viaggiato in modo virtuale là dove pandemia prima e guerra poi hanno impedito ogni trasferimento fisico. Un pellegrinaggio, quello di padre Tarcisio Giacomelli, che è stato però reale nel coinvolgimento con diapositive, filmati, racconti, slide e illustrazioni, che con 25 appuntamenti hanno portato a scoprire la Terra Santa in un angolo di Bollate. A Castellazzo, frazione coricata sul fianco di Villa Arconati, la dimora seicentesca che in passato custodì il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e che da 37 stagioni ospita un festival musicale di livello. Padre Giacomelli ha accompagnato parrocchiani e curiosi lungo il percorso tra Gerusalemme e il Deserto di Giuda, fino al Monte degli Ulivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tv2000. . Il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV comincia dalla Turchia, grande paese musulmano e insieme Terra Santa della Chiesa. Un tempo questa era l'Asia minore, culla delle prime comunità cristiane da Antiochia ad Efeso, dove hanno predica - facebook.com Vai su Facebook
? L’arcivescovo Delpini in pellegrinaggio in Terra Santa: “Scintille di luce nel buio. La speranza deve vivere” dlvr.it/TNzbJc #Pellegrinaggio #TerraSanta #ArcivescovoDelpini #Giustizia #Pace Vai su X
Don Fabio Mazzino: “A rischio i pellegrinaggi dal Tigullio in Terra Santa” - Il conflitto esploso nei giorni scorsi potrebbe costringere la diocesi a disdire i viaggi in programma nei prossimi mesi. Da ilsecoloxix.it
Congresso frati Terra Santa, riprendere i pellegrinaggi - Il V Congresso internazionale dei Commissari di Terra Santa, in corso di svolgimento a Gerusalemme, ha sottolineato l'urgenza di riprendere i pellegrinaggi. Secondo ansa.it
"Pellegrinaggio in Terra Santa a novembre? Per ora è sospeso" - Don Gabriele Foschi, parroco di Sant'Egidio e accompagnatore di pellegrinaggi in Terra Santa, esprime preoccupazione per la situazione attuale in Medio Oriente e annuncia che la decisione su un ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it