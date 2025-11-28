il don che va in terra santa con i pellegrinaggi virtuali

Per tre anni ha viaggiato in modo virtuale là dove pandemia prima e guerra poi hanno impedito ogni trasferimento fisico. Un pellegrinaggio, quello di padre Tarcisio Giacomelli, che è stato però reale nel coinvolgimento con diapositive, filmati, racconti, slide e illustrazioni, che con 25 appuntamenti hanno portato a scoprire la Terra Santa in un angolo di Bollate. A Castellazzo, frazione coricata sul fianco di Villa Arconati, la dimora seicentesca che in passato custodì il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci e che da 37 stagioni ospita un festival musicale di livello. Padre Giacomelli ha accompagnato parrocchiani e curiosi lungo il percorso tra Gerusalemme e il Deserto di Giuda, fino al Monte degli Ulivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

