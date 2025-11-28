Il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara | perché la nuova perizia non basta per chiudere l' inchiesta e l' ipotesi del contatto indiretto

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un nuovo capitolo, ma non la parola fine nella seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco (Pavia) diciotto anni fa. Nelle scorse ore è filtrata un'indiscrezione sulla perizia ordinata dal tribunale: ci sarebbe "piena concordanza" tra le tracce di Dna rilevate sulle unghie. 🔗 Leggi su Today.it

