Il derby dell' infermeria | Salernitana e Benevento alle prese con la gestione infortuni

Cresce l'attesa, mancano pochi giorni al derby Benevento-Salernitana, gara di vertice che mette di nuovo in palio uno spicchio di primato. In questa vigilia così carica di aspettative, la differenza la fanno anche i dettagli. Ad esempio il recupero di un acciaccato, quando bisogna garantire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Allegri sull’infermeria: “Pulisic? Difficilmente ci sarà. Saelemaekers è ok, mentre Gimenez tornerà dalla prossima settimana”. Credete nel recupero dello statunitense? ? in casa Milan preoccupano le condizioni di Christian Pulisic, l’uomo derby. “Difficilment - facebook.com Vai su Facebook

Derby e tre punti: la Salernitana di Raffaele va a caccia del pokerissimo - Sorrento, Giugliano, Cavese e Casertana: l'allenatore della Salernitana ha vinto tutti i confronti con le corregionali. Lo riporta salernotoday.it

A Benevento arriva la Salernitana per il derby: piano traffico per il 1° dicembre - Benevento blindata per il derby contro la Salernitana, in programma lunedì 1° dicembre: c'è il piano traffico per gestire i tifosi di entrambe le squadra ... Lo riporta fanpage.it

Benevento-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Derby campano al vertice del Girone C di Serie C tra Benevento e Salernitana: le formazioni, il canale tv e la copertura streaming. Lo riporta calciomercato.com