Il Coro del Friuli Venezia Giulia di scena a Trieste con le Cantate Sacre di Bach

Giovedì 4 dicembre, alla Chiesa Evangelico Luterana di Trieste, il Coro del Fvg si esibirà nelle Cantate Sacre di Bach, due cantate natalizie con l’orchestra da camera di Pordenone e il trombettista barocco Gabriele Cassone, ospite d’eccezione del concerto. Il concerto si inserisce nell'ambizioso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

