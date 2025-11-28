Il coro Cai Bologna compie 70 anni | sabato 29 novembre 2025 concerto celebrativo nel complesso di Santa Cristina della Fondazza
BOLOGNA – Un traguardo storico per la coralità bolognese e per gli amanti della montagna: nel 2025 il Coro CAI Bologna celebra i suoi 70 anni di attività ininterrotta, tra canti, escursioni e promozione della montagna. Per celebrare questa importante ricorrenza, la formazione corale invita la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
