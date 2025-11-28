Il contributo ministeriale diventa un parco dedicato a Paolo Borsellino

Il Comune di Montefredane è destinatario di un contributo pari a 6.044,01 euro assegnato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del Fondo per la promozione della legalità e il sostegno agli amministratori locali vittime di atti intimidatori. Le risorse sono state attribuite a seguito dell'episodio di intimidazione subito dal sindaco Ciro Aquino nel corso del 2024. L'amministrazione comunale ha deciso di destinare l'intero importo alla realizzazione di un nuovo parco giochi pubblico intitolato al giudice Paolo Borsellino, figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata e della difesa dello Stato.

