Il consiglio comunale torna a chiedere all' unanimità 170 milioni per Venezia

Veneziatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come era accaduto nel 2024, ma con cifre aggiornate, maggioranza e opposizione del consiglio comunale di Venezia unite oggi sono tornate a chiedere all'unanimità (con una mozione trasversale) il rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Onda della solidarietà per Zack. E il centrosinistra torna a chiedere un consiglio comunale aperto - "Gli episodi di violenza che si sono susseguiti nelle ultime due settimane, inclusa l’aggressione e il pestaggio di minorenni inermi in piazza Dante, rappresentano un ulteriore grave campanello ... Secondo lanazione.it

consiglio comunale torna chiedereVilla Minozzo, ristrutturazione scuole: chiesto un consiglio comunale straordinario e aperto - Torna al centro del dibattito politico il tema delle scuole e del progetto legato al programma delle Aree Interne, rinunciato dall’Amministrazione Sassi ... redacon.it scrive

consiglio comunale torna chiedereConsiglio Comunale del 27 novembre 2025: pratica urbanistica e atti d’indirizzo - Dopo le interrogazioni, l’approvazione di una pratica urbanistica illustrata dall’assessore Francesca Lucherini comporterà la realizzazione di tre edifici con destinazioni direzionale, artigianale e c ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Torna Chiedere