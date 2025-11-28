Il consiglio comunale torna a chiedere all' unanimità 170 milioni per Venezia

Come era accaduto nel 2024, ma con cifre aggiornate, maggioranza e opposizione del consiglio comunale di Venezia unite oggi sono tornate a chiedere all'unanimità (con una mozione trasversale) il rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia.

