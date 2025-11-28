Il consenso e il diritto

Qualcuno ha scambiato un accordo politico che doveva allinearci all'Occidente (l'intesa Meloni-Schlein sul libero consenso) per un lasciapassare che stava per partorire un mostriciattolo giuridico, ma che, soprattutto, rischiava di far schiantare due norme (femminicidio e "consenso") contro la Corte Costituzionale: qualcosa che avrebbe azzerato il dibattito e riservato una figuraccia politica a tutti. Questo potrebbe ancora succedere, perché, semplicemente, è già successo: nel 2010 la Consulta demolì la cosiddetta "Legge Carfagna" che prevedeva l'arresto obbligatorio per i presunti stupratori (manette subito, in fase preliminare) ossia un automatismo penale elaborato frettolosamente e perciò dichiarato incostituzionale, in quanto violava gli articoli 3 e 13: la Corte scrisse che togliere discrezionalità al giudice con un automatismo di legge, allora come oggi, non trovava posto nello Stato di diritto; nel 2013, ancora, applicò lo stesso principio alla violenza sessuale di gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il consenso e il diritto

Contenuti che potrebbero interessarti

Molti gettano dubbi sulla nuova legge sul #consenso e un’eventuale inversione dell’onere della prova, ma non è così. ?Lo ha spiegato ai nostri microfoni @Carlabassu, ordinaria di Diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Ascolta la puntata: short Vai su X

Una nuova proposta alla legge sul diritto del consenso è passata dalla Camera dei Deputati, che promette di rivedere le modalità con cui avviene legalmente il consenso negli incontri sessuali. Una riforma che però sta raccogliendo anche molte criticità, per i - facebook.com Vai su Facebook

Legge sul "consenso": cosa cambia, il significato e che succede ora (dopo il rinvio in Senato) - Per capire nel concreto quali sarebbero gli effetti della modifica al codice penale, ne parliamo con Claudi ... Riporta today.it

Violenza sessuale e il nodo del consenso. Al TgLa 7 il costituzionalista Gassani spiega perché è slittata la legge. Video - Da un punto di vista giuridico il cambiamento è determinante: la persona che denuncia uno stupro sa che è sua la responsabilità di quello che afferma, ma non deve provare di non aver prestato il ... Come scrive tg.la7.it

La maggioranza cambia idea e blocca la legge sul consenso: chi ha voluto la retromarcia e cosa succede ora - Scoppia la polemica dopo che la legge sulla violenza sessuale, sulla quale c'era l'accordo Meloni- Segnala today.it