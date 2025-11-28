Il confronto Meloni-Schlein per ora è saltato Evviva
Ero già rassegnato a sorbirmi un anno e mezzo di confronti, finti battibecchi e amabili duetti tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, stanca replica del format già andato in scena nella legislatura precedente, solo con Enrico Letta al posto di Schlein – cioè, tecnicamente, nel ruolo del pollo a poker – quando la realtà mi ha regalato due liete sorprese. La prima sorpresa è che Meloni è ormai talmente accecata dalla propria faziosità e dal desiderio di fare cappotto da avere gettato via l’occasione che lei stessa si era creata e aveva così bene sfruttato la volta scorsa, quando era riuscita a far credere a Letta che dalla polarizzazione Pd-Fdi avrebbe tratto qualche beneficio anche lui. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
