Chissà se si farà, questo confronto tra Meloni, Schlein e Conte. Sicuramente se ne parlerà ancora per giorni. Ma, nell’attesa, una cosa è già successa: Giorgia Meloni ha vinto una piccola battaglia. Rifiutando il duello e rilanciando sul coinvolgimento di Conte, ha trasformato un possibile scontro diretto in un confronto a tre, presentandolo come un atto di fair play istituzionale. “Non spetta a me scegliere il leader dell’opposizione”, ha detto. È una frase che, più che spiegare, inquadra. E inquadra decisamente bene quello che è un problema, forse il grosso problema, dell’opposizione. Perché, al netto della cortesia formale, la presidente del Consiglio ha fatto quello che ogni leader solido tende a fare di fronte a un’opposizione in transizione: ha mostrato il quadro intero. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il confronto a tre di Meloni ad Atreju è già una piccola battaglia vinta. Scrive Carone