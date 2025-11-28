Il concerto dei Four On Six chiude il cartellone di Candiani Groove

Veneziatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinto e ultimo concerto della stagione di Candiani Groove 2025, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz: domenica 30 novembre alle 18.30 sul palco dell'auditorium del Centro Candiani suonano i Four On Six.Dalla Sicilia a Milano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Il concerto dei Four On Six chiude il cartellone 2025 di Candiani Groove - Quinto e ultimo concerto della stagione di Candiani Groove 2025, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz: domenica 30 novembre alle ... live.comune.venezia.it scrive

concerto four on sixCandiani Groove 2025, il 30 novembre suoneranno i Four On Six - VENEZIA (ITALPRESS) – Quinto e ultimo concerto della stagione di Candiani Groove 2025, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Veneto Jazz: domen ... Scrive italpress.com

Ecco "Believer" versione elettrojazz di Simona Molinari e Four on Six - Rivisitazione elettrojazz del celebre brano degli Imagine Dragons "Believer" di Simona Molinari, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Concerto Four On Six