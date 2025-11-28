Il concerto benefico per Aya e la ricerca contro il tumore
La Milan col coeur in man si è riunita mercoledì sera a palazzo Edison di Foro Bonaparte, sotto la volta in stily liberty della sala degli azionisti e accanto alla dinamo che alimentò la Centrale elettrica di Santa Redegonda nella notte del 26 dicembre 1876 illuminando la Prima della Scala. Medici, pazienti, e milanesi del mondo delle professioni si sono dati appuntamento per un concerto benefico in favore di Aya (Adolescents and Young Adults), il progetto di “Fondazione Humanitas perla ricerca” e “Humanitas Research Hospital” voluto e ideato dalla dottoressa Alexia Bertuzzi per i malati di tumore tra i 16 e i 39 anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
