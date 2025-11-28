Il Comune dice no all' accorpamento delle biblioteche regionali | ora sta a sindaco e giunta scongiurarlo

Il Comune dice "no" all'accorpamento delle biblioteche regionali: ora sta a sindaco e giunta scongiurarlo - Sì unanime in consiglio comunale alla mozione di Michela Di Stefano (Pd) contro l'accorpamento delle biblioteche d'Annunzio e Di Giampaolo: "Un segnale chiaro, vanno rispettate le esigenze dei pescare ... Segnala ilpescara.it

Accorpamenti scuole, Viareggio dice no: “Le scelte della Provincia violano i criteri regionali” - Incontro di sindaco e vicesindaco con le dirigenti scolastiche dei plessi interessati: "Non accettiamo diktat" ... luccaindiretta.it scrive

Ipotesi accorpamenti delle scuole, Viareggio non ci sta: “Penalizzati perché non allineati politicamente” - Il Comune alza la voce: "La Provincia è debole, timida e subordinata alla Regione. Scrive luccaindiretta.it