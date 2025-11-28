Il Comune dice no all' accorpamento delle biblioteche regionali | ora sta a sindaco e giunta scongiurarlo

Scongiurare l’accorpamento delle biblioteche regionali d’Annunzio e Di Giampaolo: questo l’impegno che sindaco e giunta si sono assunti con l’approvazione in aula della mozione della consigliera Pd Michela Di Stefano che con la sua richiesta e il voto favorevole ottenuto in consiglio comunale, ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

