Il comune di Roma si muove a tutela dei lavoratori di Pam Panorama

Chiedere a governo e Regione Lazio di individuare soluzioni e misure condivise per sostenere i lavoratori del gruppo Pam Panorama e garantire a tutte le lavoratrici e i lavoratori condizioni di lavoro dignitose, trasparenti e rispettose dei loro diritti. È questo l’indirizzo dell’Aula Giulio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sciopero dei trasporti venerdì 28 novembre https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/sciopero-trasporti-venerd-28-novembre-2025.page - facebook.com Vai su Facebook

#INFORoMA WEB TV - ROMA TI OFFRE: La Casa del Cinema dog friendly Al cinema insieme al proprio cane. L’idea è della Casa del Cinema che segnala nel programma mensile (disponibile sul sito) alcune proiezioni dog friendly. Nel servizio tutte l Vai su X

Il comune di Roma si muove a tutela dei lavoratori di Pam Panorama - L'Aula Giulio Cesare ha approvato una mozione presentata dal consigliere Dario Nanni che chiede di individuare soluzioni e misure condivise a sostegno del personale colpito negli ultimi tempi da licen ... Scrive romatoday.it

Ostia, sulla spiaggia di Capocotta, il Comune di Roma e Legambiente firmano un protocollo d’intesa per la tutela delle tartarughe marine Caretta caretta - Sulla spiaggia di Capocotta ad Ostia il Comune di Roma e Legambiente hanno firmato un protocollo d’intesa che punta alla tutela della specie Caretta caretta e degli habitat costieri del litorale ... Come scrive ilmessaggero.it

Roma ha vinto un premio internazionale come città intelligente - Tecnologia, digitale e inclusione sociale al centro di un’idea di Smart City che ha convinto i ... repubblica.it scrive