Il Comune di Milano vuol rieducare i maschi

Laverita.info | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bufera sul «Tavolo permanente» dedicato alla correzione degli uomini, annunciato dal Consiglio comunale. Critica Forza Italia: «Impostazione woke». Mentre i dati dicono che queste attività sono inutili. E resta il mistero sui fondi impiegati da Palazzo Marino. A Milano il nuovo Tavolo permanente sulla «rieducazione maschile», annunciato dal Consiglio comunale, si apre tra polemiche e dubbi sulla sua reale utilità. Le critiche del centrodestra sono arrivate subito, mentre le ricerche internazionali mostrano da anni risultati incerti sui percorsi rivolti agli uomini. 🔗 Leggi su Laverita.info

il comune di milano vuol rieducare i maschi

© Laverita.info - Il Comune di Milano vuol rieducare i maschi

Altre letture consigliate

Branco violento a Milano, Bolzan: "Privi di responsabilità e pentimento. Rieducare? Serve un'altra narrativa di sé" - it la violenta aggressione in Corso Como: "Spettacolarizzano il proprio ruolo ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Milano Vuol Rieducare