Il Comune di Milano vuol rieducare i maschi
Bufera sul «Tavolo permanente» dedicato alla correzione degli uomini, annunciato dal Consiglio comunale. Critica Forza Italia: «Impostazione woke». Mentre i dati dicono che queste attività sono inutili. E resta il mistero sui fondi impiegati da Palazzo Marino. A Milano il nuovo Tavolo permanente sulla «rieducazione maschile», annunciato dal Consiglio comunale, si apre tra polemiche e dubbi sulla sua reale utilità. Le critiche del centrodestra sono arrivate subito, mentre le ricerche internazionali mostrano da anni risultati incerti sui percorsi rivolti agli uomini. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Ascolta #Informami, le notizie quotidiane dal Comune di Milano. Per rimanere aggiornato sui servizi, le iniziative e la vita della città iscriviti alla newsletter giornaliera del @ComuneMI tinyurl.com/3bbt2n48 Vai su X
Comune di Milano - facebook.com Vai su Facebook
Branco violento a Milano, Bolzan: "Privi di responsabilità e pentimento. Rieducare? Serve un'altra narrativa di sé" - it la violenta aggressione in Corso Como: "Spettacolarizzano il proprio ruolo ... Lo riporta affaritaliani.it