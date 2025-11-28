Il comparto-pilastro Anno di conti in crescita e solidità finanziaria
di Andrea Fazi e Ivanoe Tozzi Nell’ambito dell’analisi della classifica Top500 Romagna, è stato esaminato un campione composto da 35 imprese operanti nel settore marittimo e portuale, che complessivamente generano un fatturato aggregato pari a 5,125 miliardi di euro. Le prime dieci aziende del comparto concentrano oltre 4 miliardi di euro di ricavi, evidenziando una forte polarizzazione del mercato. La società leader per volume d’affari è Ferretti S.p.A., con un fatturato di 1,3 miliardi di euro, seguita da Bunge Italia S.p.A. (1,1 miliardi di euro) e Rosfin S.p.A. (580 milioni di euro). Dal punto di vista territoriale, il campione analizzato risulta composto prevalentemente da imprese con sede legale nella provincia di Ravenna (22 unità), le quali generano un fatturato complessivo di circa 3 miliardi di euro, pari al 59% del totale del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
