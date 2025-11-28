Il Como non si ferma più | Sassuolo dominato Fabregas è in zona Champions

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita senza storia: un gol per tempo (Douvikas e Alberto Moreno) fissa il risultato. Volpato si divora l'unica occasione degli ospiti, che perdono anche Berardi per infortunio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il como non si ferma pi249 sassuolo dominato fabregas 232 in zona champions

© Gazzetta.it - Il Como non si ferma più: Sassuolo dominato, Fabregas è in zona Champions

Altre letture consigliate

Diretta Como Sassuolo/ Risultato finale (3-0): lariani agli ottavi! (Coppa Italia, 24 settembre 2025) - Con la diretta Como Sassuolo vivremo oggi in Coppa Italia una partita curiosamente inedita: lombardi ed emiliani non si sono mai incrociati nelle rispettive storie, che hanno vissuto momenti di gloria ... Scrive ilsussidiario.net

Turnover fatale, Sassuolo travolto da tre goal a Como: Coppa Italia da incubo - Modena, 24 settembre 2025 – Grosso fa turnover, come annunciato, Fabregas il turnover, invece, lo limita. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Sinfonia Como in Coppa: Jesus Rodriguez e Douvikas affondano il Sassuolo. Ora c'è la Fiorentina - In 41 minuti, i primi, la squadra di Fabregas macina gioco e realizza tre gol, regalandosi la sfida di dicembre sul campo della Fiorentina al Franchi. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Como Ferma Pi249 Sassuolo