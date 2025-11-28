Il commento shock di Lory Del Santo sul gesto di Elodie al concerto di Messina Se ti vesti così devi saperlo

La polemica esplosa attorno a ciò che è accaduto al concerto di Elodie a Messina continua a crescere e nelle ultime ore ha coinvolto anche Lory Del Santo, intervenuta a La Volta Buona con dichiarazioni che hanno immediatamente diviso pubblico e commentatori. Tutto nasce dal video virale girato durante l’esibizione della cantante, quando un uomo si è avvicinato al bordo del palco riprendendola da sotto e a distanza ravvicinata. Una situazione ritenuta troppo invasiva da Elodie, che ha reagito allontanando il telefono e rivolgendosi a lui con tono deciso. Quel gesto, diventato in pochi minuti materiale di discussione online, ha presto superato i confini del concerto per trasformarsi in un dibattito più ampio sul consenso e sui limiti della ripresa in un contesto pubblico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Il commento shock di Lory Del Santo sul gesto di Elodie al concerto di Messina “Se ti vesti così, devi saperlo”

Altre letture consigliate

Bufera sul presidente dei biologi Vincenzo D’Anna dopo la frase shock su Valentina Pitzalis. Il commento, “Perché c’è a chi piace cruda e a chi cotta la moglie”, ha scatenato un’immediata bufera mediatica. Un commento definito “inaccettabile” scatena indig - facebook.com Vai su Facebook

Il commento shock di Lory Del Santo sul gesto di Elodie al concerto di Messina “Se ti vesti così, devi saperlo” - La polemica esplosa attorno a ciò che è accaduto al concerto di Elodie a Messina continua a crescere e nelle ultime ore ha coinvolto anche Lory Del Santo, intervenuta a La Volta Buona con dichiarazion ... Segnala msn.com

Elodie in concerto strappa il telefono al giornalista. Lory Del Santo: "Se ti vesti in un certo modo..." - Durante un concerto in Sicilia, Elodie ha colpito il telefono di un fotoreporter: il video è diventato virale e la polemica ha diviso pubblico e opinionisti in tv ... Secondo corrieredellosport.it

Il dolore di Lory Del Santo per la morte dei tre figli (oggi solo Devin è in vita): “Sono morta anche io” - Negli anni ’90 Lory Del Santo ha avuto una relazione con Richard Krajicek, ex tennista, dal quale ha avuto un figlio nato prematuro. Secondo msn.com