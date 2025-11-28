Il commento shock di Lory Del Santo sul gesto di Elodie al concerto di Messina Se ti vesti così devi saperlo
La polemica esplosa attorno a ciò che è accaduto al concerto di Elodie a Messina continua a crescere e nelle ultime ore ha coinvolto anche Lory Del Santo, intervenuta a La Volta Buona con dichiarazioni che hanno immediatamente diviso pubblico e commentatori. Tutto nasce dal video virale girato durante l’esibizione della cantante, quando un uomo si è avvicinato al bordo del palco riprendendola da sotto e a distanza ravvicinata. Una situazione ritenuta troppo invasiva da Elodie, che ha reagito allontanando il telefono e rivolgendosi a lui con tono deciso. Quel gesto, diventato in pochi minuti materiale di discussione online, ha presto superato i confini del concerto per trasformarsi in un dibattito più ampio sul consenso e sui limiti della ripresa in un contesto pubblico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
