Il comitato Sos Parma | Il 13 dicembre manifestazione per un città più sicura pulita e vivibile
In una fase segnata da un crescente senso di insicurezza, episodi di degrado urbano e preoccupazioni diffuse tra residenti e commercianti, continua ad ampliarsi il fronte civico di SOS Parma, il comitato nato dall’iniziativa di cittadini che chiedono una svolta sulle politiche di sicurezza e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
