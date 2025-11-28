In una fase segnata da un crescente senso di insicurezza, episodi di degrado urbano e preoccupazioni diffuse tra residenti e commercianti, continua ad ampliarsi il fronte civico di SOS Parma, il comitato nato dall’iniziativa di cittadini che chiedono una svolta sulle politiche di sicurezza e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Il comitato Sos Parma: "Il 13 dicembre manifestazione per un città più sicura, pulita e vivibile”