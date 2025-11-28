Il cinema Astoria di via Magliocco è stato venduto | tutte le mosse di un affare milionario
A quasi vent'anni dai titoli di coda, l'Astoria è stato venduto. Lo storico cinema di via Magliocco, più di 1.300 metri quadrati su tre livelli, vincolato dalla Soprintendenza e chiuso dal 2007, è stato acquistato e presto sarà riaperto alla città. Tante le ipotesi in ballo, ma un'unica certezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ex cinema Astoria, al via nuovi interventi sull'immobile e gli spazi esterni - Il Comune ha approvato infatti il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria per ... Lo riporta msn.com